Минобразование: получить освобождение от экзаменов станет сложнее

В настоящее время разработан документ, который уже передан на согласование. Проект правил предусматривает, что руководитель учебного заведения сможет освободить выпускника основной или средней школы от государственных экзаменов только в том случае,

если до 1 марта соответствующего учебного года будет представлено заключение, подписанное врачами-специалистами или консилиумом врачей.

Ранее для этого было достаточно только заключения семейного врача, но, к сожалению, достоверность таких заключений часто вызывала сомнения. Бывали случаи, когда учащемуся было достаточно всего лишь пожаловаться на плохое самочувствие, чтобы получить освобождение. Какими бы сомнительными ни были такие медицинские заключения, руководство учебных заведений не имеет права подвергать их сомнению или игнорировать.

Однако нельзя отрицать, что есть школы, где количество освобождений больше, чем в других, и это вызывает подозрения, не является ли это в какой-то степени "политикой" школы.

Хотя Государственная служба качества образования неоднократно предупреждала выпускников о том, что при освобождении от экзаменов при поступлении в вузы могут быть последствия, а на рынке труда необходимо обязательное подтверждение знаний латышского языка, это не уменьшило желание школьников избежать экзаменов.