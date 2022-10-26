На этой неделе на дорогах в Добельском и Тукумском краях разгромлено 15 автобусных остановок, сообщают представители Latvijas Valsts ceļi (LVC).
В Добельском и Тукумском краях вандализму подверглись 15 автобусных остановок
❗️Pie valsts autoceļiem Dobeles (att.) un Tukuma novadā sabojāti soliņi 15 autobusu pieturvietās.— Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) October 26, 2022
☎️Acinām autovadītājus informēt @Valsts_policija vai zvanīt uz mūsu infolīniju 80005555, ja pamanāta zādzību vai apzinātu ceļu aprīkojuma bojāšanu. Plašāk 👉https://t.co/Kdlm81JqGt pic.twitter.com/WyG8jL65jW
На автобусных остановках были повреждены скамейки. Было распилено и украдено 69 деревянных реек.
Ущерб, нанесенный вандалами, составляет 1157,17 евро.
Региональное отделение LVC обратилось в Государственную полицию с жалобой на ущерб, а также попросило расследовать случаи повреждения скамеек на остановках.
В Добельском крае также были повреждены остановки общественного транспорта.
Поврежденные остановки расположены на Лиепайском шоссе (A9), а также на региональных дорогах Елгава - Тукумс (P98) и Добеле - Яунберзе (P102).
LVC поясняет, что остановки общественного транспорта и другое дорожное оборудование, дорожные знаки, барьеры безопасности, светофоры, освещение ежегодно крадут или повреждают. Последствиями краж и вандализма являются как материальные потери, которые ежегодно составляют несколько сотен тысяч евро, так и другие неудобства, в результате чего безопасность участников дорожного движения часто оказывается под угрозой.
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