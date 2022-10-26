Левитс: "Латвия всегда отставала от своих балтийских соседей"

Президент подчеркнул, что при формировании нового правительства необходимо найти общий знаменатель, как работать в ближайшие восемь лет. "Прежде всего политические партии должны подумать над содержанием того, как работать в ближайшие четыре года. Еще до утверждения правительства они обязаны согласовать декларацию правительства", - сказал Левитс.

Президент заявил, что эта зима и ближайшие годы будут наполнены геополитическими вызовами в связи с войной России в Украине. Предстоит пережить замедление мировой экономики, и Латвия в том числе в следующем году скатится в умеренную рецессию.

"Латвия всегда отставала от своих балтийских соседей, и с каждым годом отставание увеличивается.

По многим показателям Европейского союза Латвия стабильно занимает третье место снизу, при этом и Литва, и Эстония быстро улучшили свои показатели", - указал Левитс.

Он отметил, что в последние годы Латвия почти ничего не сделала для укрепления энергетической независимости. Также мало делается для развития человеческих ресурсов, мало инвестируется в исследования и науку.