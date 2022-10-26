Пётр Ян уходит из UFC?

Слухи об этом появились после того, как экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье поделился инсайдом, что российский боец Пётр Ян может покинуть UFC из-за отсутствия поддержки со стороны руководства.

"Пётр Ян настолько разочарован [судейским] решением, что я слышал, что этот парень может рассмотреть предложения из других лиг. Потому что он не чувствует поддержки со стороны лиги. Это сумасшествие", - сказал Кормье в программе DC & RC на YouTube-канале ESPN MMA.

Позже менеджер Саят Абдрахманов, который занимается развитием карьеры Петра Яна, высказался по поводу слухов о том, что россиянин собирается покинуть UFC.

"У Петра ещё четыре боя по контракту, и всё остальное - это спекуляции", - приводит слова Абдрахманова пресс-служба бойцовского клуба "Архангел Михаил".

Напомним, последний бой 29-летний Ян провёл на турнире UFC 280 в минувшие выходные. Его соперником был американец Шон О'Мэлли, который победил раздельным решением (29-28, 29-28 и 28-29), несмотря на то что уступил Яну по всем ключевым пунктам статистики.

Это поражение стало для Яна третьим в четырёх последних поединках в UFC. Всего на его счету 16 побед в ММА при четырёх неудачах. Для американца эта победа стала 16-й в карьере при одном поражении.