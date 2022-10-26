СМИ: В доме Собчак проходит обыск. Она покинула страну

Telegram-канал Varlamov News, который первым рассказал о задержании Суханова, сообщал со ссылкой на неназванный источник, что уголовное дело, предположительно, связано с "блоком на негатив" в Telegram-каналах Собчак. Другие источники это не подтверждали.

"Это просто бред, смех, нонсенс. Кирилл бизнесмен и наш рекламщик, я и вся моя редакция расцениваем это как очередное давление на журналистику в стране. К нам не за что докопаться, и это их бесит. Они постоянно задерживают моих журналистов. Теперь они взялись за Кирилла и шьют ему дело. Адвокат с ним на связи. Мы следим", - указала Собчак.