Во вторник, 25 октября, незадолго до 19:30 в Рижскую муниципальную полицию поступил вызов о том, что трое несовершеннолетних в состоянии алкогольного опьянения задержаны сотрудниками службы безопасности ТЦ Akropole Rīga. На место происшествия был направлен ближайший экипаж полиции.
Сидела в луже мочи и рвоты: в ТЦ Akropole Rīga задержали пьяных подростков
Прибывших на место сотрудников полиции встретили охранники, которые пригласили их в помещение,
где на полу в луже мочи и рвоты сидела 13-летняя девочка.
Через некоторое время в помещение охраны привели еще двух 14-летних девочек, только одна из которых могла самостоятельно передвигаться и общаться с полицейскими, а другая была в таком состоянии алкогольного опьянения, что не могла ориентироваться во времени и пространстве.
Проинформированные о ситуации родители девочек прибыли на место происшествия с небольшой разницей во времени.
Также на место происшествия была вызвана бригада скорой медицинской помощи, которая в присутствии родителей госпитализировала 13-летнюю девочку.
Одна из девочек объяснила, что все трое выпили водки, после чего планировали пойти на баскетбольную игру.
Позже на место прибыли еще две бригады медиков, которые в присутствии родителей госпитализировали двух других несовершеннолетних.
В связи с инцидентом полиция возбудила несколько дел об административных правонарушениях, в которых будет оцениваться ответственность как подростков, так и их родителей.
Рижская муниципальная полиция призывает родителей следить за действиями своих детей во время осенних школьных каникул.
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