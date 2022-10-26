Сидела в луже мочи и рвоты: в ТЦ Akropole Rīga задержали пьяных подростков

Прибывших на место сотрудников полиции встретили охранники, которые пригласили их в помещение,

где на полу в луже мочи и рвоты сидела 13-летняя девочка.

Через некоторое время в помещение охраны привели еще двух 14-летних девочек, только одна из которых могла самостоятельно передвигаться и общаться с полицейскими, а другая была в таком состоянии алкогольного опьянения, что не могла ориентироваться во времени и пространстве.

Проинформированные о ситуации родители девочек прибыли на место происшествия с небольшой разницей во времени.

Также на место происшествия была вызвана бригада скорой медицинской помощи, которая в присутствии родителей госпитализировала 13-летнюю девочку.

Одна из девочек объяснила, что все трое выпили водки, после чего планировали пойти на баскетбольную игру.

Позже на место прибыли еще две бригады медиков, которые в присутствии родителей госпитализировали двух других несовершеннолетних.

В связи с инцидентом полиция возбудила несколько дел об административных правонарушениях, в которых будет оцениваться ответственность как подростков, так и их родителей.

Рижская муниципальная полиция призывает родителей следить за действиями своих детей во время осенних школьных каникул.