Вскоре в Латвии откроется крупная американская сеть пиццерий Domino's Pizza. В среду, 26 октября, компания организовала акцию, в рамках которой дарит 500 бесплатных пицц подписчикам в соцсетях. Согласно видео в TikTok и фотографиям очевидцев, очередь к пиццерии в Пурвциемсе выходит за пределы ресторана.
"Очередь до остановки": в Риге пиццерия крупной американской сети раздает бесплатные пиццы
"Очередь до остановки": в Риге пиццерия крупной американской сети раздает бесплатные пиццы
В настоящее время компания подогревает интерес к пиццерии в своих социальных сетях TikTok, Facebook и Instagram. Предприятие предложило бесплатные пиццы 500 подписчикам dominos.pizza.latvija.
Получить пиццу можно на улице Августа Деглава, 100, с 12 до 14 часов, а также с 17 до 19 часов.
@viorika_k.m.z When everyone wants @dominos.pizza.latvija 😄 #pizza #dominospizza ♬ оригинальный звук - Viorika @thomassxtii Kur ir mana pica ? @dominos.pizza.latvija nostāvēju 40min un pateica, ka jāgaida vēl 3h👎🤬@kriskiks ♬ original sound - Tomass
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