"Очередь до остановки": в Риге пиццерия крупной американской сети раздает бесплатные пиццы

Вскоре в Латвии откроется крупная американская сеть пиццерий Domino's Pizza. В среду, 26 октября, компания организовала акцию, в рамках которой дарит 500 бесплатных пицц подписчикам в соцсетях. Согласно видео в TikTok и фотографиям очевидцев, очередь к пиццерии в Пурвциемсе выходит за пределы ресторана.