Видео ⟩ "Очередь до остановки": в Риге пиццерия крупной американской сети раздает бесплатные пиццы

В настоящее время компания подогревает интерес к пиццерии в своих социальных сетях TikTok, Facebook и Instagram. Предприятие предложило бесплатные пиццы 500 подписчикам dominos.pizza.latvija.

Получить пиццу можно на улице Августа Деглава, 100, с 12 до 14 часов, а также с 17 до 19 часов.