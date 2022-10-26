Главное за 26 октября ⟩ Бесплатные пиццы в Риге, ядерные учения РФ и обыски в доме Собчак

Россия провела тренировку по нанесению массированного ядерного удара стратегическими ядерными силами. О том, что Москва уведомила США о проведении запланированных ежегодных учений своих ядерных сил, накануне заявили в министерстве обороны США. Учения проходят на фоне возросшего риска применения ядерного оружия и обвинений Москвы в адрес Украины в создании "грязной бомбы".

В Иране убиты полковник Мехди Моллашахи и генерал Джавад Кейха из Корпуса стражей исламской революции, ответственные за поставку беспилотников в Россию.

В Иране в возрасте 94 лет скончался мужчина, которого прозвали "самым грязным человеком в мире" - Аму Хаджи. Хаджи не мылся более 60 лет.

В городе Рованиеми на севере Финляндии, где находится официальная резиденция Санта-Клауса, в среду, 26 октября, выпал первый снежный покров, сообщает корреспондент Латвийского телевидения Том Брицис.

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Итак, после долгих переговоров все-таки стало определенно ясно, что коалиция будет состоять из трех партий: "Новое Единство", Нацобъединение и "Объединенный список". Что это значит для будущего партии "Прогрессивные" и чего ждать от этой коалиции - говорим в эфире программы "Кто вам платит?".

"В нашем бренде есть душа", - говорит Никита Круглов. Два года назад вместе с женой Аней они начали семейный бизнес по пошиву одежды. Сейчас спортивные костюмы бренда KYFO wear носит чуть ли не вся Рига.