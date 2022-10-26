Бесплатные пиццы в Риге, ядерные учения в России, первый снег на родине Санта-Клауса и много других новостей, которые вы могли пропустить. Рассказываем о главном за среду, 26 октября, в ежедневной подборке от RUS TVNET.
Главное за 26 октября ⟩ Бесплатные пиццы в Риге, ядерные учения РФ и обыски в доме Собчак
Новости Латвии:
Вскоре в Латвии откроется крупная американская сеть пиццерий Domino's Pizza. В среду, 26 октября, компания организовала акцию, в рамках которой дарит 500 бесплатных пицц подписчикам в соцсетях. Согласно видео в TikTok и фотографиям очевидцев, очередь к пиццерии в Пурвциемсе выходит за пределы ресторана.
С началом более интенсивной фазы переговоров о формировании правительственной коалиции на этой неделе, когда планируется достичь договоренностей о конкретных задачах и должностях, наметилось возможное распределение должностей в правительстве и Сейме, хотя еще предстоят дискуссии, свидетельствуют обобщенные агентством LETA публично прозвучавшие и неофициальные данные.
Во вторник, 25 октября, незадолго до 19:30 в Рижскую муниципальную полицию поступил вызов о том, что трое несовершеннолетних в состоянии алкогольного опьянения задержаны сотрудниками службы безопасности ТЦ Akropole Rīga. На место происшествия был направлен ближайший экипаж полиции.
Латвийская православная церковь (ЛПЦ) на состоявшемся недавно соборе подписала обращение к главе Русской православной церкви (РПЦ) патриарху Кириллу с просьбой предоставить ей статус независимой церкви, сообщило во вторник, 25 октября, Латвийское телевидение (ЛТВ).
Рижанин Зигурдс вместе с тремя родственниками является собственником территории в окрестностях Дарзини, рядом с водонапорной башней. В течение нескольких осенних месяцев муниципалитет уведомлял жителей района о том, что на территории, прилегающей к водонапорной башне, будет проходить бесплатный сбор листьев. В этом году самые старательные жители притащили туда первые мешки. Позже Зигурдсу позвонили из Рижской думы, сообщает программа TV3 Bez Tabu.
В Екабпилсе в квартире пенсионерки отключили электричество и украли 1400 евро, рассказала представитель Земгальского регионального управления Госполиции Даце Калниня.
Государственная полиция разыскивает водителя, который заправился топливом и уехал с заправки, не заплатив за него.
Боксер Майрис Бриедис был одним из самых заметных кандидатов на пост депутата от партии "Согласие" на выборах в 14-й Сейм. Это не помогло политической силе преодолеть 5-процентный барьер - за партию свои голоса отдали 4,81% избирателей. В программе Латвийского телевидения 1:1 политик Андрей Клементьев рассказал, почему партия решила привлечь Бриедиса в свои ряды.
Скандальный российский рэпер Моргенштерн выпустил видеоклип на свою новую песню "Ееее", в который вошли кадры из его выступления в Риге, на концертной площадке Wondersala.
Всемирная боксёрская организация (WBO) признала украинца Александра Усика лучшим боксёром года. Об этом сообщается в Twitter организации.
За рубежом:
Российская телеведущая Ксения Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательстве у корпорации "Ростех", сообщает "Медуза" со ссылкой на источник ТАСС в правоохранительных органах.
Россия провела тренировку по нанесению массированного ядерного удара стратегическими ядерными силами. О том, что Москва уведомила США о проведении запланированных ежегодных учений своих ядерных сил, накануне заявили в министерстве обороны США. Учения проходят на фоне возросшего риска применения ядерного оружия и обвинений Москвы в адрес Украины в создании "грязной бомбы".
В Иране убиты полковник Мехди Моллашахи и генерал Джавад Кейха из Корпуса стражей исламской революции, ответственные за поставку беспилотников в Россию.
В Иране в возрасте 94 лет скончался мужчина, которого прозвали "самым грязным человеком в мире" - Аму Хаджи. Хаджи не мылся более 60 лет.
В городе Рованиеми на севере Финляндии, где находится официальная резиденция Санта-Клауса, в среду, 26 октября, выпал первый снежный покров, сообщает корреспондент Латвийского телевидения Том Брицис.
Интересное чтиво:
Итак, после долгих переговоров все-таки стало определенно ясно, что коалиция будет состоять из трех партий: "Новое Единство", Нацобъединение и "Объединенный список". Что это значит для будущего партии "Прогрессивные" и чего ждать от этой коалиции - говорим в эфире программы "Кто вам платит?".
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