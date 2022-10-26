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У мавзолея в иранском городе Шираз застрелили 15 человек: еще десятки раненых

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У мавзолея в иранском городе Шираз застрелили 15 человек: еще десятки раненых
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Пистолет. Иллюстративное фото.
Пистолет. Иллюстративное фото. Фото: Pixabay

Трое вооруженных людей открыли огонь из автоматов у входа в мавзолей Шах-Черах в иранском городе Шираз. По данным издания IranWire, погибли не менее 15 человек, еще 40 получили ранения. Cреди погибших есть женщины и дети, пишет "Медуза".

По данным информагентства Irna, трое вооруженных людей вошли в мавзолей в 17:45 по местному времени (14:15 по Гринвичу) и открыли огонь по паломникам. Сообщает что полицейские подразделения арестовали двух нападавших и ведут поиски третьего, пишет Русская служба BBC.

Иранские официальные лица говорят, что нападавшие действовали как мусульмане-экстремисты суннитского толка.

Мавзолей Шах-Черах является одной из главных достопримечательностей Шираза и важной религиозной святыней.

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