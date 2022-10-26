У мавзолея в иранском городе Шираз застрелили 15 человек: еще десятки раненых

Трое вооруженных людей открыли огонь из автоматов у входа в мавзолей Шах-Черах в иранском городе Шираз. По данным издания IranWire, погибли не менее 15 человек, еще 40 получили ранения. Cреди погибших есть женщины и дети, пишет "Медуза".