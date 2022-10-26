В среду, 26 октября, муниципальная полиция Марупского края получила информацию о возможном противоправном действии по вырубке охраняемого государством огромного дуба на улице Кантора, сообщается на сайте самоуправления.
В Марупе спилили охраняемый дуб: задействована полиция и DAP
В Марупе спилили охраняемый дуб: задействована полиция и DAP
После осмотра места происшествия информация о возможном преступлении была передана в Государственную полицию и Управление охраны природы (DAP).
В настоящее время самоуправление Марупского края не располагает информацией о лицах, совершивших преступное действие. Дума призывает жителей сообщить информацию о происшествии, позвонив в муниципальную полицию Марупского края.
Рядом со спиленным дубом ведутся работы по строительству проекта домов Dižosolu nami. По данным думы, в начале года жители близлежащих домов обратились в муниципалитет, DAP и другие ответственные органы, с просьбой позаботиться о том, чтобы дуб не пострадал во время строительных работ.
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