Видео ⟩ ReTV: Археологи обнаружили захоронения шести человек на святыне Зилайcкалнса

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Перед плановым благоустройством у подножия железобетонной башни, которая находится на самой вершине Зилайскалнса, археологи несколько дней проверяли наличие человеческих захоронений.

К настоящему времени исследователи обнаружили кости шести человек в трех ямах, вырытых на площади башни.

Археолог Оскар Ушпелис из SIA Arheoloģiskā izpēte говорит: "Эти захоронения нужно очистить, охарактеризовать, измерить и сфотографировать, затем мы их снимаем, передаем антропологу. Он определит возраст, пол, болезни, которые остались в костях".

Раскопки в Зилайскалнсе также проводились ранее, поэтому есть основания полагать, что эти захоронения датируются XVI-XVII веками. "Есть такие небольшие сельские кладбища, где захоронения делали вне территории церкви, это одно из них. Совершенно обычное сельское кладбище", - говорит археолог Оскар Ушпелис.

Рядом с двумя скелетами также были найдены небольшие броши. Еще можно увидеть погребальные традиции того времени – покойника клали ногами на восток.