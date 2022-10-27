За сутки выявлено 682 новых случая Covid-19, скончались 3 человека

Вчера было проведено 5264 теста на Covid-19, 13% из них были положительными.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 снизился с 463,9 до 457,3 случая на 100 000 человек.

С начала пандемии в Латвии скончались 6050 человек, инфицированных Covid-19, лабораторно подтверждены 950 668 случаев заболевания.