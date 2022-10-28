Лига конференций: РФШ потеряла шансы на выход из группы

Матч проходил в Эдинбурге и завершился победой хозяев со счётом 2:1.

Футболисты "Хартс" отличились уже на 3-й минуте встречи, когда Лоуренс Шенкленд выбежал один на один с Павлом Штейнбором и переиграл латвийского вратаря. На 12-й минуте Энди Халлидей удовил преимущество шотландской команды.

На 39-й минуте матча Кевин Фризенбихлер получил передачу от Андрея Илича и отличным дальним ударом сократил отставание РФШ в счёте. В начале второго тайма австриец мог оформить дубль, но мяч после его удара угодил в перекладину ворот соперника.

Отметим, что РФШ завершила матч вдесятером - на 93-й минуте Виталий Ягодинский получил прямую красную карточку и лишил себя возможности сыграть в заключительном матче рижан в текущем сезоне Лиги конференций.

В другом матче группы "А" итальянская "Фиорентина" у себя дома обыграла турецкий "Истанбул Башакшехир" (2:1) и лишила латвийский и шотландский клубы шансов на выход в плей-офф турнира. После пяти туров группу "А" возглавляет "Истанбул Башакшехир" (10 очков), а следом идут "Фиорентина" (10), "Хартс" (6) и РФШ (2).

В шестом туре группового этапа, который состоится 3 ноября, РФШ у себя дома сыграет с "Фиорентиной", а "Истанбул Башакшехир" в Стамбуле сыграет с "Хартс".

Напомним, РФШ стал первым латвийским клубом за 13 лет, которому удалось пробиться в групповой этап еврокубков. В сезоне-2009/10 "Вентспилс" смог завоевать путёвку в Кубок УЕФА (сегодня турнир проводится под названием Лига Европы).