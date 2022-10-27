Директор Собчак и и еще один человек арестованы. Возможна связь с мужем Тины Канделаки

Суханова и Романовского подозревают в вымогательстве 11 млн рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова. Также уточняется, что Суханова задержали при получении 800 тысяч рублей от представителя Чемезова.

По данным издания, деньги вымогали у Чемезова за то, чтобы не публиковать некую информацию в Telegram-канале "Тушите свет". Как уточняет Telegram--канал Baza, речь идет о посте, в котором рассказывается, как миллиардер Андрей Бокарев отмечает свой день рождения, среди гостей - Сергей Чемезов и Григорий Лепс. По версии следствия, пост был удален после договоренности об оплате между Сухановым и представителем Чемезова.

Ариану Романовскому и Кириллу Суханову грозит до 15 лет лишения свободы.

У журналистов есть информация, что дело может быть связано с мужен телеведущей Тины Канделаки. Потерпевшим в этом деле, по данным Telegram-канала "112", является муж Канделаки - директор по особым поручениям госкорпорации "Ростех" Василий Бровко.

Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что администраторы нескольких телеграм-каналов ("Сканер", "Адские бабки", "Финансовый караульный" и других) были задержаны по делу Ростеха. По версии следствия, они требовали деньги у пиар-службы компании за то, что не будут публиковать негативную информацию.

Напомним, Ксения Собчак и Тина Канделаки конфликтуют давно.

В 2021 году в интервью Надежде Стрелец Канделаки рассказала, что Собчак когда-то приревновала ее к своему возлюбленному, политику Сергею Капкову. По ее словам, телеведущей не понравилось, что она общается с Капковым. Сергей Капков и Ксения Собчак встречались в 2011 году, спустя несколько месяцев они расстались по инициативе политика.

Конфликт телеведущих регулярно наблюдается в соцсетях. Собчак и Канделаки то и дело высказывают друг другу колкости и всевозможные замечания.