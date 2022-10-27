Председатель Европейского парламента Роберта Метсола, которая прибыла в Латвию с официальным визитом, сегодня выступит в Сейме и примет участие в дискуссии с молодежью о будущем Европы, сообщил агентству LETA в представительстве Европарламента в Латвии.
В Латвию прибыла председатель Европарламента Роберта Метсола: она проведет ряд встреч
Глава Европарламента посещает Латвию по приглашению председателя Сейма Инары Мурниеце, чтобы отметить столетие латвийского парламента.
Визит Метсолы начнется с выступления в Сейме и встречи с Мурниеце. Затем она возложит цветы к памятнику Свободы, встретится с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем и президентом Эгилом Левитсом, а также посетит строительную площадку Rail Baltica на Рижском вокзале.
В ходе встречи с Кариньшем планируется обсудить продолжение поддержки Украины Европейским союзом, привлечение России к ответственности за военные преступления, совершенные против Украины, а также дальнейшие санкции против России и Беларуси. Также планируется обсудить возможности снижения цен на энергоресурсы на уровне ЕС.
В 14:30 глава Европарламента встретится в Рижском техническом университете со 100 молодыми латвийцами, чтобы обсудить влияние войны России в Украине на повседневную жизнь и будущее латвийской молодежи, вопросы безопасности, дезинформации, участия молодежи в общественных процессах, вопросы окружающей среды и международного сотрудничества. Молодые люди поделятся своими мыслями о приоритетах ЕС, обменяются идеями и зададут вопросы председателю Европарламента.
Вечером Метсола посетит посвященный столетию Сейма концерт в Латвийском национальном театре.
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