В Латвию прибыла председатель Европарламента Роберта Метсола: она проведет ряд встреч

Глава Европарламента посещает Латвию по приглашению председателя Сейма Инары Мурниеце, чтобы отметить столетие латвийского парламента.

Визит Метсолы начнется с выступления в Сейме и встречи с Мурниеце. Затем она возложит цветы к памятнику Свободы, встретится с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем и президентом Эгилом Левитсом, а также посетит строительную площадку Rail Baltica на Рижском вокзале.

В ходе встречи с Кариньшем планируется обсудить продолжение поддержки Украины Европейским союзом, привлечение России к ответственности за военные преступления, совершенные против Украины, а также дальнейшие санкции против России и Беларуси. Также планируется обсудить возможности снижения цен на энергоресурсы на уровне ЕС.

В 14:30 глава Европарламента встретится в Рижском техническом университете со 100 молодыми латвийцами, чтобы обсудить влияние войны России в Украине на повседневную жизнь и будущее латвийской молодежи, вопросы безопасности, дезинформации, участия молодежи в общественных процессах, вопросы окружающей среды и международного сотрудничества. Молодые люди поделятся своими мыслями о приоритетах ЕС, обменяются идеями и зададут вопросы председателю Европарламента.

Вечером Метсола посетит посвященный столетию Сейма концерт в Латвийском национальном театре.