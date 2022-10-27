Что узнало Reuters из документов ВС РФ, брошенных в Балаклее

Ожидать украинской атаки россиян побудили также данные перехватов телефонных разговоров. В найденных документах утверждается, что некоторые из номеров звонивших были зарегистрированы в Эстонии, Великобритании, Нидерландах и США - в ВС РФ решили, что это западные наемники или инструкторы. В Минобороны Эстонии заявили Reuters, что эстонские войска не проводят операций в Украине; военные ведомства других стран не ответили на запросы агентства.

У ВС РФ не хватало людей и техники

Изученные Reuters документы также показывают, что российские войска в регионе испытывали нехватку личного состава. Согласно докладу от 30 августа, в целом войска группировки были укомплектованы до 71% от штатной численности. Однако в некоторых подразделениях ситуация была гораздо хуже: так, в одном из батальонов воевало только 49 человек вместо предусмотренных 240, а бригада резервистов БАРС была укомплектована на 23%;.

Кроме того, ВС РФ не хватало техники. Анализ документов показывает, что из пяти дронов, имевшихся в распоряжении группировки на 25 июля, к концу августа осталось два, а из восьми БТР - три, а из 24 противотанковых комплексов "Фагот" - только четыре. Имевшийся радиолокационный комплекс "Зоопарк", способный, в том числе, разведывать позиции артиллерии противника и перехватывать управление его дронами, был также уничтожен.