Треть на силовиков, четверть засекречена. Как российский бюджет оказался в плену войны

В реальности расходы в ближайшие годы будут выше запланированных, предполагает Донец из "Ренессанс Капитала". Она объясняет это тем, что в предыдущих сериях с военными эпизодами - Грузия в 2008 году, Крым в 2014-м - военные расходы росли какое-то время после окончания активной фазы. Пока об этом нет и речи.

Пришлось распечатать кубышку

Изначально дефицит бюджета планировали покрывать за счет заимствований - размещая облигации федерального займа. Потом стало ясно: этого не хватит, и недостающую сумму придется покрывать из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

ФНБ пополняется за счет "излишков" от продажи нефти. Деньги из бюджета перечисляют летом - то есть сумму за 2021 год должны были перевести летом 2022-го. На тот момент, видимо, казалось, что расходы будут меньше, и их покроют ОФЗ - поэтому средства не оставили, а на самом деле перечислили, рассуждает Донец из "Ренессанс Капитала". С тех пор расходы выросли на 2 трлн рублей, с 27 до 29 трлн, - она допускает, что это может быть связано с мобилизацией.

В целом тут нет ничего ужасного: стабилизационный фонд для того и нужен, чтобы стать подушкой безопасности в кризис. Другое дело, что черный день, на который копили сторонники жесткой бюджетной политики, оказался рукотворным.