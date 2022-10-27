Намечается вечеринка на Хэллоуин для взрослых? Вот два стильных алкогольных коктейля в честь Дня всех святых!
Коктейли для взрослой Хэллоуин вечеринки
Коктейли для взрослой Хэллоуин вечеринки
Кровавый беллини
Время приготовления: 10 минут + время на охлаждение сиропа
Ингредиенты:
- бутылка сухого игристого вина (например, prosseco, cava);
- желейные конфеты в виде челюсти;
- малиновый сироп для коктейля;
- 100 г свежей или замороженной малины;
- 100 г воды;
- 2 столовые ложки сахара;
- 1,5 столовые ложки кукурузного или картофельного крахмала;
- 1 столовая ложка порошка какао.
Приготовление:
- В маленькой кастрюльке свари малину с водой и сахаром, вари 5-8 минут, пока малина не разварится и смесь не загустеет.
- Смешай крахмал и какао с 2 столовыми ложками воды.
- Добавь эту смесь к малиновому сиропу, помешивая, нагревай кастрюлю, пока смесь не загустеет.
- Протри сироп через сито, чтобы очистить его от малиновых косточек. Полученную смесь поставь в холодильник до полного охлаждения.
- Положи 1 столовую ложку пюре в стакан, до краев наполни стакан игристым вином.
- Укрась стаканы - чайной ложкой лей на край стакана оставшийся сироп так, чтобы сироп пролился по внешней стороне стакана, создавая эффект "пролитой крови".
- Подавай, украсив желейными конфетами.
Шоты с "запекшейся кровью"
(Время приготовления: 5 минут)
Ингредиенты:
- охлажденная текила или водка;
- сироп гренадина;
- зефир маршмеллоу.
Приготовление:
- Высыпь маршмеллоу в подходящую посуду и, время от времени помешивая, нагревай в микроволновке пока зефир не растает. (Учти, во время нагревания маршмеллоу увеличится в размере, поэтому не наполняй миску до краев. Процесс займет около 30-60 сек.)
- Возьми растаявший зефир чистыми руками и укрась тарелку или досочку, на которой будешь подавать шоты - растягивай массу из маршмеллоу по тарелке, чтобы получилась стилизованная паутина.
- Налей в стакан немного сиропа гренадина, добавь текилу или водку.
- В каждый стакан положи маршмеллоу, немного опалив его зажигалкой или на конфорке плиты и подавай празднующим.
Автор рецептов Евгения Янсоне, подборка от AlkOutlet.
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