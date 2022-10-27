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Коктейли для взрослой Хэллоуин вечеринки

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Коктейли для взрослой Хэллоуин вечеринки
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Фото: Пресс-фото/Виктория Кожемякина

Намечается вечеринка на Хэллоуин для взрослых? Вот два стильных алкогольных коктейля в честь Дня всех святых!

Кровавый беллини

Фото: Пресс-фото/Виктория Кожемякина

Время приготовления: 10 минут + время на охлаждение сиропа

Ингредиенты:

  • бутылка сухого игристого вина (например, prosseco, cava);
  • желейные конфеты в виде челюсти;
  • малиновый сироп для коктейля;
  • 100 г свежей или замороженной малины;
  • 100 г воды;
  • 2 столовые ложки сахара;
  • 1,5 столовые ложки кукурузного или картофельного крахмала;
  • 1 столовая ложка порошка какао.

Приготовление:

  1. В маленькой кастрюльке свари малину с водой и сахаром, вари 5-8 минут, пока малина не разварится и смесь не загустеет.
  2. Смешай крахмал и какао с 2 столовыми ложками воды.
  3. Добавь эту смесь к малиновому сиропу, помешивая, нагревай кастрюлю, пока смесь не загустеет.
  4. Протри сироп через сито, чтобы очистить его от малиновых косточек. Полученную смесь поставь в холодильник до полного охлаждения.
  5. Положи 1 столовую ложку пюре в стакан, до краев наполни стакан игристым вином.
  6. Укрась стаканы - чайной ложкой лей на край стакана оставшийся сироп так, чтобы сироп пролился по внешней стороне стакана, создавая эффект "пролитой крови".
  7. Подавай, украсив желейными конфетами.

Шоты с "запекшейся кровью"

Фото: Пресс-фото/Виктория Кожемякина

(Время приготовления: 5 минут)

Ингредиенты:

  • охлажденная текила или водка;
  • сироп гренадина;
  • зефир маршмеллоу.

Приготовление:

  1. Высыпь маршмеллоу в подходящую посуду и, время от времени помешивая, нагревай в микроволновке пока зефир не растает. (Учти, во время нагревания маршмеллоу увеличится в размере, поэтому не наполняй миску до краев. Процесс займет около 30-60 сек.)
  2. Возьми растаявший зефир чистыми руками и укрась тарелку или досочку, на которой будешь подавать шоты - растягивай массу из маршмеллоу по тарелке, чтобы получилась стилизованная паутина.
  3. Налей в стакан немного сиропа гренадина, добавь текилу или водку.
  4. В каждый стакан положи маршмеллоу, немного опалив его зажигалкой или на конфорке плиты и подавай празднующим.

Автор рецептов Евгения Янсоне, подборка от AlkOutlet.

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