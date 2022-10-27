Олимпиада в Париже пройдёт без российских волейболистов

Своё решение организация связала с действующими санкциями Международной федерации волейбола (FIVB), которая приняла решение не допускать мужскую и женскую сборные России по волейболу до олимпийской квалификации.

Всего в обоих квалификациях примут участие 24 лучшие сборные мирового рейтинга. Сборные Франции на правах принимающей стороны освобождены от квалификационного раунда и сыграют сразу на турнире.

Вице-президент Всероссийской федерации волейбола Геннадий Шипулин отметил, что организация собирается оспорить это решение.

Квалификационные турниры пройдут с 16 по 24 сентября 2023 года у женщин и с 30 сентября по 8 октября 2023 года у мужчин. 24 сборные в квалификации будут разделены на три группы по восемь команд. Две лучшие в каждой команде группы получат прямые путёвки на Олимпиаду. Ещё пять команд определятся по окончании предварительного этапа Лиги наций.

Напомним, россияне не выступают на международных соревнованиях после начала войны в Украине. За это время они проводили только товарищеские матчи.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.