Президент южноафриканского государства Гвинея-Бисау Умару Сисоку Эмбало во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским передал ему информацию о том, что президент России Владимир Путин готов к переговорам, пишет "Медуза".
Президент Гвинеи-Бисау сообщил Зеленскому, что Путин готов к переговорам
Во вторник Эмбало находился с визитом в Москве, где встретился с Путиным, в свою очередь в среду у него состоялась встреча с Зеленским.
Reçu ce 26 Octobre 2022 à Kiev au Palais de la Présidence par SE le Président @ZelenskyyUa. Entretiens chaleureux autour du renforcement des relations entre l'Ukraine et la Guinée-Bissau pic.twitter.com/UzgYJAQuMx— Umaro Sissoco Embaló (@USEmbalo) October 26, 2022
На совместной встрече на пресс-конференции с Зеленским он сообщил о готовности Путина к переговором с украинским президентом.
"Вчера я был в России, встречался с президентом Путиным, который попросил меня передать вам послание, поговорить с вами. Он мне сказал, что готов к переговорам с президентом Зеленским", - заявил Умару Сисоку Эмбало.
🚨🚨🚨 Breaking:— OsintTv📺 (@OsintTv) October 26, 2022
The President of Guinea-Bissau, who is in Ukraine on a visit today, said that Putin is asking Zelensky for negotiations : Ukrainian media report pic.twitter.com/W43Z1j02h4
В свою очередь Зеленский на это ответил, что Россия использовала для атак на Украину уже 400 иранских дронов. "Это такой диалог, про который господин президент сказал. Вместо слов на тебе 400 ракет. В целом мы, россияне, про мир, вот такой вам диалог, - сказал Зеленский.
- Что касается сигналов с российской стороны. Господин президент сказал, что Россия хочет наладить мосты. Я сказал, чтобы были мосты между теми или иными странами, нужно, чтобы не взрывали инфраструктуру. Тогда, возможно, в будущем про что-то можно говорить. Другой вопрос — с кем говорить. Второй вопрос, который передала Россия, что надо разблокировать отношения… Давайте начнем разблокирование с Черного моря. И третье: все боятся ядерной угрозы, вся эта риторика идет от Российской Федерации".
En entretien avec SE Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie ce 25 octobre 2022 au Kremlin à Moscou. Au coeur de nos échanges, nous avons abordé plusieurs sujets géo-politiques. pic.twitter.com/rjLkERkKJd— Umaro Sissoco Embaló (@USEmbalo) October 26, 2022
Зеленский считает, что "инициатива" Путина - просто "спланированная риторика", направленная на внутреннюю российскую аудиторию и аудиторию тех стран, которые не разорвали отношения с Россией
"Чтобы в принципе говорить про какой-то диалог, надо, чтобы одна страна уважала другую, ее территориальную целостность, суверенитет, границы. Пока всего этого нет", - отметил президент Украины.
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