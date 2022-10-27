Президент Гвинеи-Бисау сообщил Зеленскому, что Путин готов к переговорам

- Что касается сигналов с российской стороны. Господин президент сказал, что Россия хочет наладить мосты. Я сказал, чтобы были мосты между теми или иными странами, нужно, чтобы не взрывали инфраструктуру. Тогда, возможно, в будущем про что-то можно говорить. Другой вопрос — с кем говорить. Второй вопрос, который передала Россия, что надо разблокировать отношения… Давайте начнем разблокирование с Черного моря. И третье: все боятся ядерной угрозы, вся эта риторика идет от Российской Федерации".