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Президент Гвинеи-Бисау сообщил Зеленскому, что Путин готов к переговорам

rus.tvnet.lv
Президент Гвинеи-Бисау сообщил Зеленскому, что Путин готов к переговорам
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Фото: AP/Scanpix

Президент южноафриканского государства Гвинея-Бисау Умару Сисоку Эмбало во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским передал ему информацию о том, что президент России Владимир Путин готов к переговорам, пишет "Медуза".

Во вторник Эмбало находился с визитом в Москве, где встретился с Путиным, в свою очередь в среду у него состоялась встреча с Зеленским.

На совместной встрече на пресс-конференции с Зеленским он сообщил о готовности Путина к переговором с украинским президентом.

"Вчера я был в России, встречался с президентом Путиным, который попросил меня передать вам послание, поговорить с вами. Он мне сказал, что готов к переговорам с президентом Зеленским", - заявил Умару Сисоку Эмбало.

В свою очередь Зеленский на это ответил, что Россия использовала для атак на Украину уже 400 иранских дронов. "Это такой диалог, про который господин президент сказал. Вместо слов на тебе 400 ракет. В целом мы, россияне, про мир, вот такой вам диалог, - сказал Зеленский.

- Что касается сигналов с российской стороны. Господин президент сказал, что Россия хочет наладить мосты. Я сказал, чтобы были мосты между теми или иными странами, нужно, чтобы не взрывали инфраструктуру. Тогда, возможно, в будущем про что-то можно говорить. Другой вопрос — с кем говорить. Второй вопрос, который передала Россия, что надо разблокировать отношения… Давайте начнем разблокирование с Черного моря. И третье: все боятся ядерной угрозы, вся эта риторика идет от Российской Федерации".

Зеленский считает, что "инициатива" Путина - просто "спланированная риторика", направленная на внутреннюю российскую аудиторию и аудиторию тех стран, которые не разорвали отношения с Россией

"Чтобы в принципе говорить про какой-то диалог, надо, чтобы одна страна уважала другую, ее территориальную целостность, суверенитет, границы. Пока всего этого нет", - отметил президент Украины.

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