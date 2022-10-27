Politico: США ускорили отправку модернизированных ядерных бомб в Европу

Изначально новейшую версию ядерных бомб В61 планировалось доставить в Европу весной будущего года, однако теперь время отправки перенесено на декабрь этого года.

Об ускоренной отправке бомб говорится в телеграмме, направленной сотрудникам Пентагона и Госдепа после встречи министров обороны 15 стран НАТО, которая в этом месяце состоялась в Брюсселе.

Еще два источника, информированных о поставках оружия в Европу, подтвердили Politico, что бомбы будут отправлены в Европу в ускоренном порядке.

Представители Пентагона сообщили изданию, что модернизация бомб В61 ведется уже много лет, и что США уже давно планировали заменить более старые версии бомб на модернизированные.

Представитель Пентагона подтвердил Politico, что это ни коим образом не связано с вторжением России в Украину.

B61 - семейство ядерных бомб, впервые разработанных в 1960-е годы. Всего было разработано 12 версий бомб, большая часть из которых устарела.

Правительство США осуществляет программу по модернизации этих бомб, цель которой - заменить старые версии бомб модернизированными. Заменить планируется и около ста бомб В61, который сейчас хранятся на базах НАТО в Германии, Италии, Бельгии, Нидерландах и Турции.

Новая версия бомбы B61 разработана так, что ее можно поставить на вооружение военных самолетов США и их союзников, в том числе на бомбардировщики B-2 и B-21, а также истребители F-15, F-16, F-35 и Tornado.