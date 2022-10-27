Бах призвал обнародовать данные по допинговому делу Валиевой

Ранее РУСАДА заявило, что не намерено публиковать дату слушаний, решение или другие детали по делу Валиевой. Известно, что расследование завершилось, дело должен рассмотреть дисциплинарный антидопинговый комитет (ДАК). Фигуристка, которой на момент сдачи положительной допинг-пробы было 15 лет, по правилам Всемирного антидопингового агентства (WADA) является защищенным лицом.

"Хотя позиция РУСАДА состоит в том, чтобы хранить молчание до вынесения окончательного вердикта, WADA и МОК могут обжаловать результат. С точки зрения прозрачности мы присоединяемся к WADA и просим РУСАДА обнародовать данные, чтобы у всех было больше доверия к этой процедуре", - приводит слова Баха Marca.

Напомним, воспитанница Этери Тутберидзе оказалась в центре допинг-скандала на Олимпийских играх в Пекине. Валиева в составе команды Олимпийского комитета России (ОКР) выиграла олимпийское золото в командном турнире, а после их окончания стало известно о положительном результате допинг-пробы фигуристки от 25 декабря 2021 года - в ней был обнаружен запрещённый препарат триметазидин.

CAS допустил спортсменку к личным соревнованиям, где она заняла четвёртое место, провалив произвольную программу. Из-за дела Валиевой МОК отказался проводить церемонию награждения призёров командного турнира до тех пор, пока расследование по делу не закончится.

В случае лишения ОКР медали за командный турнир чемпионами станут американцы, серебро получат японцы, а бронзу - канадцы.