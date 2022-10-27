Правительство Эстонии одобрило запрет на импорт российской сырой нефти и нефтпродуктов

"Мы видели, что Евросоюз установил постепенный переходный период для введения санкций на импорт и транзит российской сырой нефти и нефтепродуктов, который заканчивается в феврале следующего года. И видели, что благодаря географическому положению Эстонии – соседству с Россией и нашими портами – транзит все-таки продолжается. Позиция Эстонии всегда заключалась в том, что с этим нужно покончить как можно быстрее, – подчеркнул Рейнсалу. – Учитывая, что Рийгикогу признал режим Путина террористическим и война вступила в новую, более кровавую фазу, на прошлой неделе правительство приняло принципиальное решение, и я надеюсь, что будет принято и официальное постановление. Это означает сокращение переходного периода: с 5 декабря транзит российской нефти и нефтепродуктов в Эстонии должен быть полностью остановлен".