"У нас будет бойня, мы готовы". Кто остается в Херсоне и кто его покидает

"У нас прекрасная обстановка, идет война", - иронизирует 75-летний Михаил, житель Херсона, живущий в самом его центре на правом берегу Днепра. Он просит не называть его имени в целях безопасности и сразу стирает сообщения в мессенджере после прочтения. Михаил прожил в Херсоне все месяцы оккупации и говорит, что телефоны часто проверяют и прослушивают, "могу попасть в пыточный подвал".

"Закрыли банки, пенсионный фонд, паспортный стол, все госструктуры, коммуналку, ввоз-вывоз [продуктов]. В городе переодетая Росгвардия, остальные сидят и ждут смерти в окопах, прикрывают отступление и вывод техники, где их херачат", - добавляет Михаил. По его словам, в доме, где он живет, 3 подъезда и больше ста квартир - из них осталось "меньше двадцати человек".

Все, кто мог, уехали раньше - в западные области Украины, Европу и Россию. Есть и те, кто уезжает сейчас. Сам Михаил покидать город не собирается: "У нас будет бойня, мы готовы. Сегодня с двумя мужиками занимался нашим убежищем - подвалом. Нам бы хоть еще недельку выстоять, хотя мы и так Победители".