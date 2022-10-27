ГЛАВНОЕ ЗА 27 ОКТЯБРЯ ⟩ Мусорники от RNP, речь Путина и мультики только на латышском

Квест "выберись из комнаты" с десятью жизнями, страх замкнутого пространства, неправильно понятый инструктаж по безопасности или другие причины? Почему первоклассник Рижского французского лицея выпрыгнул из окна третьего этажа после того, как вместе с одноклассником застрял в туалете, можно только догадываться.

Государственная полиция возбудила уголовное дело по факту незаконного спила охраняемого дуба в Марупе, сообщили в полиции.

Уже 30 лет пенсионерка в Краславском крае живет без электричества. Она и ее родственники надеются, что с помощью самоуправления старость будет хоть немного достойной, сообщает передача Bez Tabu.

За рубежом:

В четверг, 27 октября, президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" и произнес речь.

Россия все больше стремится отгородиться от окружающего мира и стать замкнутой, самодостаточной крепостью. Это один из самых важных посылов российских пропагандистских передач прошлой недели.

Россия угрожает атаковать коммерческие спутники США, если они продолжат использоваться для предоставления Киеву информации о войне в Украине.

Оккупационные власти Херсона объявили "эвакуацию", тысячи людей перевозят с правого берега Днепра на левый. Украинская армия заявляет, что Украина "двигает линию фронта". Би-би-си рассказывает, что сейчас происходит в городе.

Несмотря на остановку поставок газа из России, энергетический кризис в Европе принимает неожиданный поворот - у Европы больше газа, чем она может использовать, сообщает агентство Bloomberg.