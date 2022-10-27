Уходящий день принес нам множество новостей со всего мира, а RUS TVNET собрал все самое важное за четверг, 27 октября в одном месте.
ГЛАВНОЕ ЗА 27 ОКТЯБРЯ ⟩ Мусорники от RNP, речь Путина и мультики только на латышском
Новости Латвии:
Читательница Наталья с сыном собиралась посетить сеанс мультфильма в рижском кинотеатре, но не смогла - в русском дубляже фильма в репертуаре кинотеатра не оказалось ни в тот, ни в любой другой день. Та же история - с остальными мультфильмами. Фильмы на русском в Латвии теперь под запретом? RUS TVNET попытался разобраться в ситуации. Спойлер: не обошлось без Центра госязыка.
Отдельные граждане России проинформировали Службу государственной безопасности (VDD) о полученных ими повестках о призыве в российскую армию, сообщает агентство LETA.
Сегодня Сейм принял в окончательном чтении поправки к закону о выборах в Европарламент, которые лишат Татьяну Жданок (Русский союз Латвии) возможности вновь избираться в Европарламент.
В соцсетях стали появляться сообщения удивленных рижан - люди пишут о том, что в подъездах многоэтажек у каждой квартиры появились зеленые мусорники, предназначенные дли биологически разлагаемых отходов. Отвечаем на многочисленные вопросы в комментариях к постам - нет, это не очередная инициатива Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) с целью якобы нажиться на жильцах. Это пилотный проект по сортировке биоотходов.
Квест "выберись из комнаты" с десятью жизнями, страх замкнутого пространства, неправильно понятый инструктаж по безопасности или другие причины? Почему первоклассник Рижского французского лицея выпрыгнул из окна третьего этажа после того, как вместе с одноклассником застрял в туалете, можно только догадываться.
Государственная полиция возбудила уголовное дело по факту незаконного спила охраняемого дуба в Марупе, сообщили в полиции.
Уже 30 лет пенсионерка в Краславском крае живет без электричества. Она и ее родственники надеются, что с помощью самоуправления старость будет хоть немного достойной, сообщает передача Bez Tabu.
За рубежом:
В четверг, 27 октября, президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" и произнес речь.
Россия все больше стремится отгородиться от окружающего мира и стать замкнутой, самодостаточной крепостью. Это один из самых важных посылов российских пропагандистских передач прошлой недели.
Россия угрожает атаковать коммерческие спутники США, если они продолжат использоваться для предоставления Киеву информации о войне в Украине.
Оккупационные власти Херсона объявили "эвакуацию", тысячи людей перевозят с правого берега Днепра на левый. Украинская армия заявляет, что Украина "двигает линию фронта". Би-би-си рассказывает, что сейчас происходит в городе.
Несмотря на остановку поставок газа из России, энергетический кризис в Европе принимает неожиданный поворот - у Европы больше газа, чем она может использовать, сообщает агентство Bloomberg.
За последнее время в Пайдеском доме правосудия рассматривалось два дела, связанных с потерей кошелька, пишет Rus.Postimees со ссылкой на Järva Teataja.
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