Лиман после оккупации. Что сейчас в освобожденных ВСУ селах

Страх во время оккупации

Пожилые сельчане в большинстве своем не понимают деталей противостояния военных сил, в эпицентре которых им пришлось оказаться. "Страх Господень был! По подвалам все сидели, потому что с того берега украинцы стреляли, а отсюда, из леса - русские. А все, что там летало, падало на нас", - вспоминает пенсионерка из села Яровое. К разговору присоединяется другая женщина: "Я с внуком целыми неделями в подвале сидела. Боялась на двор выходить. Видела, что здесь ходили русские, но не имела с ними никаких дел".

Муж пенсионного возраста тут же пытается убедить, что россияне вели себя в деревне "нормально". "Я ничего о них плохого сказать не могу. Один бурят ко мне заходил, ему соседка сказала, что я в Киев звоню. Забрал мой телефон, избил... А так - нормально все было", - рассказывает он.

17-летняя девушка была в беседе с DW более откровенной. Отойдя в сторону от людей, она призналась, что во время оккупации постоянно испытывала сильный страх. "Они узнали, что мой брат служит в ВСУ, нас с мамой и отцом бросили в тюрьму. Через сутки меня и маму отпустили. Но потом пришли в дом пьяные, угрожали автоматами и кричали, что расстреляют. Так было несколько раз", - едва слышно рассказывает девушка, словно опасаясь чужих ушей.