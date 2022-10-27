Местные власти в захваченной Россией части Запорожской области Украины в четверг, 27 октября, издали приказ о проверке телефонов местных жителей, заявив о введении военной цензуры в соответствии с указом президента России Владимира Путина о введении военного положения на занятых территориях Украины.
Российские власти будут проверять мобильные телефоны жителей в Запорожской области
По словам представителя властей, тем, кто подпишется на "ресурсы киевского террористического режима", сначала будет вынесено предупреждение, а затем оштрафованы.
"С сегодняшнего дня в Запорожской области правоохранителями начата выборочная предупредительная проверка мобильных телефонов граждан. Интересуют подписки на пропагандистские ресурсы террористического киевского режима. Если человек подписан на пропагандистские ресурсы, то на первый раз он получит предупреждение", - заявил назначенный Москвой чиновник Владимир Рогов.
Он также предупредил, что "умышленные правонарушения, совершенные иностранным агентом", влекут за собой уголовную ответственность.
На прошлой неделе Путин объявил военное положение на оккупированных территориях Украины.
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