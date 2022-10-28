"Валдай" во время войны. Главные ответы Путина на вопросы политологов

"Конечно, у нас есть издержки - и, прежде всего, это касается потерь, связанных с проведением специальной военной операции. Я все время об этом думаю. Есть экономические потери", - не стал отрицать российский президент. "Но есть огромные приобретения, - продолжил он. - То, что происходит, без всякого сомнения в конечном счете, я хочу это подчеркнуть, идет на пользу России и ее будущего".

Польза, по версии Путина, заключается в том, что экономика и бизнес, которые зависели от западных партнеров, теперь должны будут научиться работать самостоятельно. А западные компании, как утверждает Путин, мечтают вернуться в страну, которую покинули в знак протеста против войны: "По большинству направлений наш бизнес перехватывает всех тех, кто уходит. Они еще на ухо шепчут: мы ненадолго уходим, мы скоро вернемся".

За восемь месяцев вторжения Россию покинули крупнейшие международные компании, обрушился ВВП и подскочила инфляция. Центральный банк ввел валютные ограничения и призвал готовиться к перестройке экономики.

Почему война началась в этом году?

Далее модератор спросил, что послужило толчком, чтобы Путин принял решение вторгнуться в Украину (он сформулировал иначе).