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За сутки выявлено 496 новых случаев Covid-19, скончались 3 человека

rus.tvnet.lv/LETA
За сутки выявлено 496 новых случаев Covid-19, скончались 3 человека
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Коронавирусное отделение в Северо-Эстонской региональной больнице, 02.03.2022
Коронавирусное отделение в Северо-Эстонской региональной больнице, 02.03.2022 Фото: Sander Ilvest

За минувшие сутки подтверждено 496 новых случаев Covid-19, получены сведения о смерти трех пациентов с коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

Умершие входили в возрастную группу от 70 до 99 лет.

Вчера проведено 2777 тестов на Covid-19, 17,9% из них были положительными.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 снизился с 457,3 до 439,3 случая на 100 000 человек.

С начала пандемии в Латвии скончались 6053 человека, инфицированных Covid-19, лабораторно подтверждены 951 164 случая заболевания.

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