За сутки выявлено 496 новых случаев Covid-19, скончались 3 человека

Умершие входили в возрастную группу от 70 до 99 лет.

Вчера проведено 2777 тестов на Covid-19, 17,9% из них были положительными.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 снизился с 457,3 до 439,3 случая на 100 000 человек.

С начала пандемии в Латвии скончались 6053 человека, инфицированных Covid-19, лабораторно подтверждены 951 164 случая заболевания.