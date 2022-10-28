Защитника "Арсенала" чуть не зарезали. Пострадали ещё 4 человека

Футболист Пабло Мари отправился в один из итальянских торговых центров за продуктами. Он стоял у прилавка и вместе с другими посетителями выбирал еду. Внезапно один из стоящих рядом схватил нож с мясного прилавка и начал беспорядочно наносить удары людям вокруг.

Пострадал от его действий и защитник "Арсенала". Мари получил серьёзное ранение. Рана, нанесённая злоумышленником, оказалась глубокой. До приезда медиков футболист потерял много крови.

По данным Milano Today, от действий злоумышленника пострадали пять человек. Один из сотрудников магазина скончался по пути в больницу.

Футболист Пабло Мари и ещё три человека находятся под присмотром врачей. Их состояние оценивается как стабильно тяжёлое. Жизненно важные органы игрока не задеты, но он всё ещё находится без сознания.

Нападавший задержан и доставлен в отделение полиции. У него якобы обнаружены проблемы с психикой. Даже в полицейском участке он вёл себя крайне неадекватно.

Напомним, Пабло Мари в текущем сезоне провёл в Серии А восемь матчей и забил один мяч за клуб "Монца". В турнирной таблице чемпионата Италии "Монца" занимает 15-е место. Команда, за которую играет спортсмен, набрала десять очков в нынешнем розыгрыше Серии А.