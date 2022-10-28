Видео ⟩ Агрессивный болельщик едва не ранил звезду баскетбола стаканом пива

"Маверикс" на выезде обыграли "Нетс" со счетом 129:125 (30:23, 31:36, 29:25, 22:28, 17:13).

Чуть более чем за полторы минуты до окончания овертайма, когда форвард "Нетс" Кевин Дюрант стоял у линии штрафных бросков, болельщик "Бруклина" бросил с трибун пивной стакан. Мужчина чуть не задел звезду "Даллас Маверикс" Луку Дончича.

Обозреватель ESPN Тим Бонтемпс сообщает, что хулиган пытался сбежать с трибун, но охране центра Barclays удалось его задержать. О его наказании ничего не известно.

Видимо, этот болельщик забыл о последствиях броска пивного стакана на поле...