За рубежом:

Риск погибнуть на войне в Украине для военнослужащих из некоторых этнических меньшинств выше, чем для русских. Порой в несколько десятков раз. Однако при этом большинство погибших российских военных - русские, а более высокий риск для этнических меньшинств – скорее результат неравенства между регионами, а не сознательной политики дискриминации.

Европа без российских энергоресурсов так страдает, что жители Латвии распиливают на дрова скамейки на остановках общественного транспорта, заявила российская пропагандистка Ольга Скабеева в программе "60 минут" на телеканале "Россия-1"

Несколько французских политиков имеют связи с Кремлем, следует из журналистского расследования, проведенного общественным телеканалом France 2, хотя сами политики это отрицают или заявляют, что ничего об этом не знают.

Глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил информацию об атаке украинской армии на базу чеченских ополченцев в Херсонской области.

Россия использовала в социальных сетях фотографии, сделанные в хранилище радиоактивных отходов на атомной электростанции в Словении в 2010 году, чтобы заявить, что Украина планирует взорвать "грязную бомбу".

Интересное чтиво:

В Латвийском национальном театре в четверг, 27 октября, прошел торжественный концерт, посвященный столетию Сейма - Turpinājums. Mūsu balsis. Фотограф во время мероприятия поймал забавные кадры с президентом Латвии Эгилом Левитсом и депутатом Сейма Юрисом Пуце.