Уходящий день был богат на события. В Риге открылась пиццерия международной франшизы, Tele2 решила повысить цены и произошло много других событий, которые вы могли пропустить. Рассказываем о главном за пятницу, 28 октября, в ежедневной подборке от RUS TVNET.
ГЛАВНОЕ ЗА 28 ОКТЯБРЯ ⟩ Tele2 повышает тарифы, открытие пиццерии и больница подняла цены
Новости Латвии:
Клиенты телекоммуникационной компании Tele2 начали получать письма о том, что с 1 декабря цены на услуги компании будут повышены.
Сегодня, 28 октября, в Риге открывается первый ресторан международной франшизы Domino's Pizza в Латвии, сообщил менеджер по маркетингу Domino's Pizza в Латвии Даниэль Пелите.
В социальных сетях большой резонанс вызвала информация о подорожании услуг в Рижской Восточной клинической университетской больнице (RAKUS). RUS TVNET разбирался в ситуации.
15 апреля 1991 года в Юрмале в своем доме была зверски убита семья известного латышского художника. Преступники не пожалели и десятилетнего мальчика. Этим цепочка кровавых событий только началась и привела за сотни километров - в Ленинград, где от рук преступников пострадала известная российская актриса Алиса Фрейндлих.
Рижский городской суд в Видземском предместье сегодня, 28 октября, приговорил гражданина Беларуси к восьми годам лишения свободы за шпионаж в пользу белорусской военной разведки, а также к пробационному надзору на три года.
AS Rīgas siltums планирует с конца ноября повысить тариф на тепловую энергию еще на 8% - со 170,59 евро за мегаватт-час (МВт/ч) до 183,86 евро за МВт/ч, свидетельствует проект тарифа предприятия, поданный Комиссии по регулированию общественных услуг (SPRK).
За рубежом:
Риск погибнуть на войне в Украине для военнослужащих некоторых этнических меньшинств выше, чем для русских. Порой в несколько десятков раз. Однако при этом большинство погибших российских военных - русские, а более высокий риск для этнических меньшинств – скорее результат неравенства между регионами, а не сознательной политики дискриминации.
Европа без российских энергоресурсов так страдает, что жители Латвии распиливают на дрова скамейки на остановках общественного транспорта, заявила российская пропагандистка Ольга Скабеева в программе "60 минут" на телеканале "Россия-1".
Несколько французских политиков имеют связи с Кремлем, следует из журналистского расследования, проведенного общественным телеканалом France 2, хотя сами политики это отрицают или заявляют, что ничего об этом не знают.
Глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил информацию об атаке украинской армии на базу чеченских ополченцев в Херсонской области.
Россия использовала в социальных сетях фотографии, сделанные в хранилище радиоактивных отходов на атомной электростанции в Словении в 2010 году, чтобы заявить, что Украина планирует взорвать "грязную бомбу".
Интересное чтиво:
В Латвийском национальном театре в четверг, 27 октября, прошел торжественный концерт, посвященный столетию Сейма - Turpinājums. Mūsu balsis. Фотограф во время мероприятия поймал забавные кадры с президентом Латвии Эгилом Левитсом и депутатом Сейма Юрисом Пуце.
Куратор эксклюзивной таллиннской выставки восковых фигур в столичном торговом центре Рокка-аль-Маре – Армен Арутюнян – объездил уже несколько стран Европы. Он был в Польше, Литве и Латвии, теперь пришел черед Эстонии.
Испанский защитник лондонского клуба "Арсенал" Пабло Мари отправился за покупками и едва не погиб. Спортсмен получил серьёзное ножевое ранение в торговом центре в районе Ассаго.
Российский рок- и рэп-музыкант Noize MC (настоящее имя - Иван Алексеев) дал большое интервью Юрию Дудю, где рассказал об отъезде из РФ вместе с семьей и жизни в Литве.
Свидетельницей этого жуткого зрелища стала жительница Таллинна Ольга, которая в четверг вечером, 20 октября, проезжала по Лаагна-теэ и обратила внимание, что на мосту Саарепийга происходит что-то неладное.
В архивном видео пропагандист телеканала "Россия 1" Дмитрий Киселев с любовью рассказывает о работе на украинском телеканале ICTV. На видео обратило внимание издание Medialeaks.
В полку супергеройского кино прибыло. Самая дорогая премьера октября - "Черный Адам" с Дуэйном "Скалой" Джонсоном. Очередной ли это пустой блокбастер или как раз то, что нужно в наши суровые времена? Разбираются ведущие видеоподкаста "Кина - будет!".
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