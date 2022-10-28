Пт, 28.10.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

США уберут из арсенала самую мощную ядерную бомбу

rus.tvnet.lv
США уберут из арсенала самую мощную ядерную бомбу
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Сброс бомбы. Иллюстративное фото
Сброс бомбы. Иллюстративное фото Фото: AFP/SCANPIX

Согласно последней стратегии национальной безопасности Пентагона, опубликованной 27 октября, США уберут из своего ядерного арсенала самую мощную атомную бомбу, которая у них есть в настоящее время, B83-1.

В Пентагоне такое решение объясняют растущими затратами на техническое обслуживание бомб B83-1 и ограниченным потенциалом возможного применения этих бомб.

Атомные бомбы B83 находятся на вооружении США с 1983 года. Всего было изготовлено 650 таких бомб.

Мощность B83 составляет 1,2 мегатонны. Поскольку США отказались от атомной бомбы B53, это была единственная бомба в ядерном арсенале США мощностью более мегатонны.

Отказ от таких бомб соответствует программе США по отказу от устаревшего ядерного оружия.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх