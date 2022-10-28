Согласно последней стратегии национальной безопасности Пентагона, опубликованной 27 октября, США уберут из своего ядерного арсенала самую мощную атомную бомбу, которая у них есть в настоящее время, B83-1.
США уберут из арсенала самую мощную ядерную бомбу
США уберут из арсенала самую мощную ядерную бомбу
В Пентагоне такое решение объясняют растущими затратами на техническое обслуживание бомб B83-1 и ограниченным потенциалом возможного применения этих бомб.
Атомные бомбы B83 находятся на вооружении США с 1983 года. Всего было изготовлено 650 таких бомб.
Мощность B83 составляет 1,2 мегатонны. Поскольку США отказались от атомной бомбы B53, это была единственная бомба в ядерном арсенале США мощностью более мегатонны.
Отказ от таких бомб соответствует программе США по отказу от устаревшего ядерного оружия.
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