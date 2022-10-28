Видео ⟩ Депутат Краславской думы утверждает, что руководители были в алкогольном опьянении

В четверг днем, 27 октября, ​​члены Краславской краевой думы собрались, чтобы решить такие неудобные вопросы, как, например, закрытие детских садов в сельской местности. Но в конце рабочего дня оному из руководителей думы пришлось отвечать на другие неудобные вопросы - не находятся ли они в состоянии алкогольного опьянения?

Депутат Дмитрий Залбовичс заподозрил, что его коллега и заместитель председателя думы Айвар Трулис пришел на заседание пьяным.

Залбовичс сказал: "Я видел, что он весь красный. И вы понимаете, что человек сегодня много выпил. Я ему сказал - тише, ты пьян".

Депутат покинул собрание и вызвал полицию. Когда прибыла полиция, Трулис также вышел из зала заседаний и пошел в туалет.

Трулис сказал: "Я не убегал от полиции. Я пошел в туалет, а затем вернулся. Я никуда не убегал".

Полиции удалось поговорить с Трулисом до того, как он сходил в туалет. Депутат отказался пройти тест на алкоголь.

В своем заявлении в полицию Залбовичс подозревал, что председатель думы Гунарс Упениекс и его заместитель Александр Евтушок, которые также встретили полицейских в коридоре, вероятно, находились в алкогольном опьянении.

Все трое депутатов заявили в пятницу, 28 октября, что не находились в состоянии алкогольного опьянения во время заседания думы.