Оппозиционный депутат Краславской краевой думы заподозрил, что руководство думы находится в состоянии алкогольного опьянения. Для проведения проверки была вызвана полиция. Руководство муниципалитета отказалось от теста, сообщает программа LTV Panorāma.
Видео ⟩ Переполох в Краславе: депутат обвинил руководство думы в пьянстве и вызвал полицию
В четверг днем, 27 октября, члены Краславской краевой думы собрались, чтобы решить такие неудобные вопросы, как, например, закрытие детских садов в сельской местности. Но в конце рабочего дня оному из руководителей думы пришлось отвечать на другие неудобные вопросы - не находятся ли они в состоянии алкогольного опьянения?
Депутат Дмитрий Залбович заподозрил, что его коллега и заместитель председателя думы Айвар Трулис пришел на заседание пьяным.
Залбович сказал: "Я видел, что он весь красный. Понятно, что человек много выпил. Я ему сказал - тише, ты пьян".
Депутат покинул собрание и вызвал полицию. Когда прибыла полиция, Трулис тоже вышел из зала заседаний и пошел в туалет. "Я не убегал от полиции. Я пошел в туалет, а затем вернулся. Я никуда не убегал",- сообщил он.
Полиции удалось поговорить с Трулисом до того, как он сходил в туалет. Депутат отказался пройти тест на алкогольное опьянение.
В своем заявлении в полицию Залбович выказал подозрения, что председатель думы Гунар Упениекс и его заместитель Александр Евтушок, которые также встретили полицейских в коридоре, вероятно, находились в опьянении.
Все трое депутатов заявили в пятницу, что не были пьяны.
Видео: Сюжет программы Panorāma на латышском языке