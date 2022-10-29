Утром и днем в субботу, 29 октября, начиная с Курземе, в Латвии пойдет дождь, в основном кратковременный, прогнозируют синоптики.
Ожидаются тепловые рекорды: прогноз погоды на субботу
Ожидаются тепловые рекорды: прогноз погоды на субботу
Во второй половине дня количество облаков с запада постепенно начнет уменьшаться.
В первой половине дня в Курземе, а после обеда и на остальной части Латвии западный ветер усилится в порывах до 12-17 метров в секунду.
Максимальная температура воздуха составит +12...+16 градусов, местами будет побит рекорд жары 29 октября.
В Риге ожидается дождь, во второй половине дня погода прояснится. Ветер сменится западным и в порывах местами усилится до 13 метров в секунду. Температура воздуха достигнет +15 градусов.
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