Видео ⟩ Лобода посетила в Таллинне самый большой лагерь для беженцев

"Сегодня нахожусь в Таллинне, с концертом в поддержку Украины", - написала в соцсетях Светлана Лобода.

Как пишет звезда на своей страничке в Instagram, ей удалось побывать в самом большом лагере для беженцев - на корабле компании Tallink. Артистка дала на пароме эксклюзивный концерт для украинских беженцев, в том числе спела с ними в унисон украинскую народную песню "Червона калина":

"Это было очень трогательно, мы плакали и смеялись вместе, а в конце спели все самые любимые песни".

18 октября 2022 года в свой день рождения Светлана Лобода сделала весомое пожертвование - перевела один миллион гривен (около 27,9 тыс. евро) на восстановление трёх разрушенных многоэтажных домов в городе Ирпень.

В каждом доме артистка побывала лично еще в начале лета - в многоэтажных домах на улице Степановская и на улице Высокая, а также в многоэтажном комплексе "Грин Сайд", где уже начались восстановительные работы.