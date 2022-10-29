По данным властей Норвегии, задержанный в октябре сотрудник Арктического университета Тромсё - офицер ГРУ Михаил Микушин. Суд предъявил ему обвинение в шпионаже.
Задержанный в Норвегии "бразилец" оказался офицером ГРУ
Задержанный в октябре сотрудник норвежского Арктического университета Тромсё, называвший себя профессором из Бразилии Жозе Ассиса Джиаммариа, в действительности является гражданином России Михаилом Валерьевичем Микушиным, кадровым офицером военной разведки РФ. В пятницу, 28 октября, полицейская служба безопасности Норвегии (PST) сообщила, что ему были предъявлены обвинения в шпионаже.
Как пишут расследовательские порталы Belligcat и The Insider, им удалось подтвердить принадлежность Микушина к российским спецслужбам.
What is also interesting is that he did travel back and forth to Russia, despite being deployed long-term undercover. (This is very different than the old, SVR illegals). For example, he was in Russia in June 2015 (seen from the date he got his drivers' license renewed).— Christo Grozev (@christogrozev) October 28, 2022
По данным The Insider, Микушин родился в Екатеринбурге в 1978 году. В 2006 году окончил Военно-дипломатическую академию (ВДА) ГРУ в Москве и смог получить бразильский паспорт на том основании, что якобы имеет мать-бразильянку.
"Исследования" гибридных угроз в Арктике
В 2011 году Михаил Микушин отправился учиться в Канаду в Университет Калгари, но периодически приезжал в Россию. В июне 2015 года он обновил в РФ водительские права, а через несколько месяцев уже в Канаде агитировал за Новую демократическую партию. Какое-то время Микушин проводил "исследования" в Канаде, в 2019 году даже опубликовал статью о необходимости новых военных баз в Арктике, указывает The Insider.
В 2021 году Микушин прибыл в Норвегию для исследовательской программы в Университете Тромсё, которая среди прочего включала в себя изучение "гибридных угроз". Но его деятельность не ограничивалась Норвегией. Всего месяц назад он принял участие в тренинге в Вильнюсе, организованном при поддержке ЕС и посвященном "гибридной войне". Одной из тем тренинга было, например, - как реагировать в случае саботажа на газопроводе "Северный поток".
28 октября суд в Осло удовлетворил требование прокуратуры и постановил оставить Микушина в заключении сроком на четыре недели, сообщает норвежская телерадиокомпания NRK.
По данным The Insider, адвоката Микушина уведомили, что его подзащитного намерены депортировать в Россию, но Москва отрицает наличие у него наличие гражданства РФ и обвиняет Норвегию в шпиономании.
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