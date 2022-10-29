Задержанный в Норвегии "бразилец" оказался офицером ГРУ

В 2021 году Микушин прибыл в Норвегию для исследовательской программы в Университете Тромсё, которая среди прочего включала в себя изучение "гибридных угроз". Но его деятельность не ограничивалась Норвегией. Всего месяц назад он принял участие в тренинге в Вильнюсе, организованном при поддержке ЕС и посвященном "гибридной войне". Одной из тем тренинга было, например, - как реагировать в случае саботажа на газопроводе "Северный поток".