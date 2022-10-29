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Прохладнее, но солнечнее: прогноз погоды на воскресенье

rus.tvnet.lv/LETA
Прохладнее, но солнечнее: прогноз погоды на воскресенье
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Фото: Evija Trifanova / LETA

В воскресенье, 30 октября, более значительная облачность сохранится в Видземе и Латгале, а в Курземе и Земгале будет больше солнца, прогнозируют синоптики.

Существенных осадков не ожидается. Будет дуть западный, северо-западный ветер от слабого до умеренного, в Видземе и Латгале его скорость в порывах будет достигать 9-14 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха составит +6...+11 градусов, на юго-западе страны - до +13 градусов.

В Риге небо будет частично закрыто облаками, осадков не ожидается, скорость северо-западного ветра в порывах достигнет 13 метров в секунду, температура воздуха будет колебаться у отметки +10 градусов.

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