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Лондон: Заметны признаки намерений России ускорить выход из Херсона

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Лондон: Заметны признаки намерений России ускорить выход из Херсона
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Фото: AFP/SCANPIX

Заметны признаки намерений России ускорить выход из Херсона, о чем среди прочего свидетельствуют выезд населения и вывоз останков князя Потемкина из города, говорится в обнародованном в субботу сообщении британской разведки о ситуации на фронте Украины, сообщает "Украинская правда".

В четверг назначенный Россией губернатор оккупированной Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Херсон покинули 70 000 жителей.

Днем ранее он сообщил, что Россия вывезла вывезла останки известного российского государственного деятеля XVIII века князя Григория Потемкина с его захоронения в херсонском соборе к востоку от Днепра.

"В российской национальной идентичности Потемкин тесно связан с российским завоеванием украинских земель в XVIII веке и подчеркивает то значение, которое Путин почти наверняка придает предполагаемому историческому оправданию вторжения.

Это символический вывоз Потемкина и отток гражданского населения, вероятно, предшествуют намерениям России ускорить выход из этого района", - говорится в сообщении разведки.

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