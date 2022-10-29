Лондон: Заметны признаки намерений России ускорить выход из Херсона

Заметны признаки намерений России ускорить выход из Херсона, о чем среди прочего свидетельствуют выезд населения и вывоз останков князя Потемкина из города, говорится в обнародованном в субботу сообщении британской разведки о ситуации на фронте Украины, сообщает "Украинская правда".