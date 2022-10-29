На следующей неделе начнут рассматривать еще небывалое в истории Латвии уголовное дело

Заседание суда запланировано на 10 часов утра 1 ноября.

Агентство LETA выяснило, чтоб обвиняемым по делу проходит Рихард Даугавиетис.

Не называя имени лица, прокуратура проинформировала агентство LETA, что лицо обвиняется в том, что получало знания с целью реализации и способствованию терроризму (обучению терроризму), а также осуществляло распространение прославляющих терроризм и призывающих к терроризму материалов.

Согласно обвинению, мужчина с целью реализации и способствования терроризму, используя интернет-ресурсы, искал информацию об используемых в ходе террористических нападений устройствах и методах.

Найденные материалы, в которых прославляются террористические действия, содержатся призывы к ним, а также детально описывается обучение терактам и подготовка средств для них, обвиняемый скачивал и хранил на USB-носителях под названиями "Прямое действие: запуск огня ночью", "Божий суд, Россия останется русской снова, когда прольется кровь нерусских" и другие.

Таким образом, обвиняемый получал знания об изготовлении взрывчатых веществ, огнестрельного оружия, вредных и опасных веществ, а также других опасных предметов и средств и практическом их применении с целью совершить связанные с терроризмом преступления.

Обвиняемый также создал видеозапись, на которой выражает призыв к терроризму, указывая, что сам собирается совершить теракт - массовую стрельбу в синагоге - и призывал других людей поступать таким же образом. При помощи Telegram он рассылал видео другим лицам.

За обучение терроризму грозит лишение свободы на срок до семи лет.