Впервые в истории независимой Латвии суд Рижский районный суд начнет рассматривать уголовное дело об обучении терроризму и распространении прославляющих терроризм материалов.
На следующей неделе начнут рассматривать еще небывалое в истории Латвии уголовное дело
Заседание суда запланировано на 10 часов утра 1 ноября.
Агентство LETA выяснило, чтоб обвиняемым по делу проходит Рихард Даугавиетис.
Не называя имени лица, прокуратура проинформировала агентство LETA, что лицо обвиняется в том, что получало знания с целью реализации и способствованию терроризму (обучению терроризму), а также осуществляло распространение прославляющих терроризм и призывающих к терроризму материалов.
Согласно обвинению, мужчина с целью реализации и способствования терроризму, используя интернет-ресурсы, искал информацию об используемых в ходе террористических нападений устройствах и методах.
Найденные материалы, в которых прославляются террористические действия, содержатся призывы к ним, а также детально описывается обучение терактам и подготовка средств для них, обвиняемый скачивал и хранил на USB-носителях под названиями "Прямое действие: запуск огня ночью", "Божий суд, Россия останется русской снова, когда прольется кровь нерусских" и другие.
Таким образом, обвиняемый получал знания об изготовлении взрывчатых веществ, огнестрельного оружия, вредных и опасных веществ, а также других опасных предметов и средств и практическом их применении с целью совершить связанные с терроризмом преступления.
Обвиняемый также создал видеозапись, на которой выражает призыв к терроризму, указывая, что сам собирается совершить теракт - массовую стрельбу в синагоге - и призывал других людей поступать таким же образом. При помощи Telegram он рассылал видео другим лицам.
За обучение терроризму грозит лишение свободы на срок до семи лет.
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