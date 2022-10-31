Предлагаем вам ознакомиться с результатами матчей 34-го тура чемпионата Латвии по футболу, в котором "Валмиера" заметно усложнила свои шансы на победу в чемпионате.
ВИДЕО ⟩ "Рига" сократила отставание от "Валмиеры" до минимума
34-й тур начался с победы юрмальского "Спартака" над "Меттой" со счётом 2:0. Хозяева поля открыли счёт на 24-й минуте благодаря голу Валентина Зехова, а в самом начале второго тайма Владислав Соловейчик удвоил преимущество "Спартака" и установил окончательный счёт на табло.
Отметим, что благодаря этой победе "Спартак" существенно повысил свои шансы на сохранение прописки в Высшей лиге, а "Метта" потерпела седьмое поражение подряд.
В ещё одном субботнем матче "Даугавпилс" принимал "Супер Нову". Матч завершился вничью - 1:1. На гол Валерия Лизунова с пенальти на 54-й минуте гости ответили точным ударом Евгения Минина на 72-й минуте.
"Рига" добилась уверенной победы над "Аудой" и продолжает преследовать "Валмиеру" в борьбе за титул чемпиона Латвии. Матч проходил на рижском стадионе "Сконто" и завершился победой хозяев со счётом 2:0.
Оба гола в этом матче были забиты в конце встречи - на 75-й минуте отличился Дуглас Аурелиу, а в конце основного времени Микаэль Сойсало установил окончательный счёт.
В центральном матче 34-го тура "Валмиера" на своём поле принимала РФШ. Матч завершился вничью (1:1), что заметно усложнило шансы "Валмиеры" на победу в чемпионате страны.
На 12-й минуте хозяева остались в меньшинстве - сенегальский защитник "Валмиеры" Пап Фалль жёстко сыграл против Йована Влалукина, за что получил красную карточку. Влалукин, в свою очередь, получил травму и покинул поле на машине скорой помощи.
Счёт в матче на 26-й минуте открыл Камило Мена, который воспользовался ошибкой голкипера Павла Штейнбора вывел хозяев вперёд. Практически на протяжении всего матча "Валмиера" защищалась, но оборона хозяев дала сбой в самом конце игры. На первой компенсированной минуте Альфусейни Джатта восстановил равновесие на табло и не позволил "Валмиере" одержать победу.
В другом воскресном матче "Лиепая" без особых проблем разделалась с "Тукумсом" - 4:1. Голами в составе победителей отметились Готье Манкенда, Хорди Соладио, Эдуард Тиденбергс и Додо. Единственный гол в ворота "Лиепаи" забил Игнасио Мигель, который оформил автогол.
Победа в этом матче позволила "Лиепае" сократить отставание от РФШ и оживить интригу в борьбе за бронзовые медали. Кроме того, в следующем туре обе команды сыграют друг с другом.
После 34 туров турнирную таблицу чемпионата Латвии возглавляет "Валмиера", которая имеет 79 очков. На втором месте располагается "Рига" (78), а замыкает тройку лучших РФШ (72). Далее идут "Лиепая" (69), "Ауда" (48), "Тукумс" (38), "Даугавпилс" (31), "Спартак" (25), "Метта" (21) и "Супер Нова" (18).
В 35-м туре чемпионата Латвии 2022 года, который пройдёт 6 ноября, РФШ на своём поле сыграет с "Лиепаей", "Ауда" со "Спартаком", "Тукумс" с "Ригой", "Метта" с "Даугавпилсом", а "Супер Нова" с "Валмиерой".
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