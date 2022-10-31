ВИДЕО ⟩ "Рига" сократила отставание от "Валмиеры" до минимума

На 12-й минуте хозяева остались в меньшинстве - сенегальский защитник "Валмиеры" Пап Фалль жёстко сыграл против Йована Влалукина, за что получил красную карточку. Влалукин, в свою очередь, получил травму и покинул поле на машине скорой помощи.

Счёт в матче на 26-й минуте открыл Камило Мена, который воспользовался ошибкой голкипера Павла Штейнбора вывел хозяев вперёд. Практически на протяжении всего матча "Валмиера" защищалась, но оборона хозяев дала сбой в самом конце игры. На первой компенсированной минуте Альфусейни Джатта восстановил равновесие на табло и не позволил "Валмиере" одержать победу.

В другом воскресном матче "Лиепая" без особых проблем разделалась с "Тукумсом" - 4:1. Голами в составе победителей отметились Готье Манкенда, Хорди Соладио, Эдуард Тиденбергс и Додо. Единственный гол в ворота "Лиепаи" забил Игнасио Мигель, который оформил автогол.

Победа в этом матче позволила "Лиепае" сократить отставание от РФШ и оживить интригу в борьбе за бронзовые медали. Кроме того, в следующем туре обе команды сыграют друг с другом.

После 34 туров турнирную таблицу чемпионата Латвии возглавляет "Валмиера", которая имеет 79 очков. На втором месте располагается "Рига" (78), а замыкает тройку лучших РФШ (72). Далее идут "Лиепая" (69), "Ауда" (48), "Тукумс" (38), "Даугавпилс" (31), "Спартак" (25), "Метта" (21) и "Супер Нова" (18).

В 35-м туре чемпионата Латвии 2022 года, который пройдёт 6 ноября, РФШ на своём поле сыграет с "Лиепаей", "Ауда" со "Спартаком", "Тукумс" с "Ригой", "Метта" с "Даугавпилсом", а "Супер Нова" с "Валмиерой".