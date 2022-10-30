Украина: на войне погиб замначальника штаба ЧВК "Вагнера"

В сообщении говорится, что выполняя боевое задание, бойцы подразделения столкнулись в ближнем бою с группой бойцов ЧВК "Вагнер", в ходе столкновения группировка была "отправлена в ад", а среди погибших оказался заместитель начальника штаба.

Также публикация сопровождается фотографией автомата АК-12 погибшего.

В публикации не указано, где произошел бой, однако бригада, в составе которой воюет "Хорт", в настоящее время участвует в контрударной операции на южном направлении.

В ряды "Хорта" входят ветераны различных спецподразделений и служб безопасности. Он был создан в марте 2014 года.

Война в Украине продолжается с февраля 2022 года. Самые горячие точки в Украине сейчас - севернее Херсона и под Бахмутом в Донецкой области, где со стороны российской группировки наступление также ведут силы ЧВК "Вагнера".