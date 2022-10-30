В Рижском порту в воскресенье можно увидеть корабли и военную технику НАТО

Корабли не будут открыты для посещения.

Во время мероприятия вход на причалы МК-3 и МК-4 будет осуществляться со стороны пассажирского терминала, а выход - у Вантового моста.

В целях безопасности на входе могут выборочно проверять личные вещи посетителей.

Как сообщалось, с пятницы по 31 октября боевые корабли Первой постоянной группы ВМС НАТО (SNMG1), дислоцированные в настоящее время в Балтийском море, прибудут в Рижский пассажирский порт с запланированным визитом, демонстрируя присутствие НАТО и укрепляя принципы коллективного обороны в районе Балтийского моря.

На этот раз в состав группы входят голландский фрегат Tromp, норвежский фрегат "Руаль Амундсен", датский фрегат "Эсберн Снейр" и норвежский корабль снабжения Maud.

Корабли вышеуказанной группы, только в другом составе, уже несколько раз останавливались в Рижском порту - этой весной, в ноябре 2019 года, весной 2019 года, а ранее их также видели в портах Вентспилса и Лиепаи.

SNMG1 - одна из четырех постоянных групп ВМС НАТО. Постоянные военно-морские силы НАТО включают морские компоненты Сил реагирования НАТО, которые действуют как силы немедленного реагирования, способные к немедленным действиям в любом месте.

На постоянные военно-морские группировки НАТО возложена задача обеспечения альянса постоянными военно-морскими силами, постоянно находящимися в море, способными выполнять задачи в мирное время и в кризисных ситуациях. Участие в военно-морских учениях и тренировках союзников поддерживает готовность, обеспечивая сотрудничество и оперативную совместимость на море.