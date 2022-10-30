"Мажу мёдом подмышки": гимнаст Никита Нагорный раскрывает странный "лайфхак"

Журналист "Матч ТВ" Дмитрий Занин выложил на своём Telegram-канале видео, на котором Нагорный перед занятиями на кольцах проводит по руке пустой пластиковой бутылкой. Занин поинтересовался, что это за секретный метод, и спортсмен подробно объяснил, что именно делает на записи.

"Во-первых, пустая бутылка нужна, чтобы не пачкать руки, - рассказал Нагорный. - Как я использую пустую бутылку: на неё сверху намазываю мёд. Дальше беру эту бутылку и снизу, где у меня трицепс, мёдом мажу и чуть ниже, где крылья. Он высыхает и получается, что сопротивления почти нет".

Видео: Никита Нагорный раскрываёт "лайфхак"

Также Нагорный рассказал, что не является автором идеи: "Эта тема пошла с Никиты Игнатьева (российский спортсмен, гимнаст, двукратный чемпион Европы). Он взял пластырь и обмотал себя им, чтобы руки не скользили. Потом мы начали додумывать и вот придумали такую историю".

Также он рассказал, что метод стал пользоваться популярностью и у других спортсменов. "Мы были инициаторами, и сегодня большинство гимнастов в мире пользуется этим лайфхаком. Кто-то один раз подметил просто, как я это сделал. Кто-то из турков, по-моему. И сейчас я смотрю, все кто держит "самолёт", все они мажут мёдом подмышки", - поделился гимнаст.

Сам Занин признался, что никогда бы не догадался, в чём секрет и предложил задать этот вопрос знатокам передачи "Что? Где? Когда?".