Латвийский шорт-трекист Роберт Крузбергс в субботу на первом этапе Кубка мира, проходящем в Монреале, занял первое место на дистанции в 1000 метров и завоевал для Латвии первую победу на Кубке мира.
Шорт-трекист Крузбергс одержал первую для Латвии победу на этапах Кубка мира
В четвертьфинале Крузбергс стартовал в четвёртом заезде, где занял первое место и обеспечил себе место в финале. Он преодолел 1000 метров за минуту и 24,006 секунды.
После этого он в полуфинале стартовал в первом заезде, где на протяжении всей дистанции был лидером и финишировал первым за минуту и 24,419 секунды.
В финале А Крузбергс, проехавший дистанцию за минуту и 23,959 секунды, снова был быстрее всех и занял первое место.
В свою очередь в первом круге на дистанции на 1500 метров Рейнис Берзиньш показал в своем заезде первый результат, однако во втором круге занял второе место и в полуфинал не прошёл. Берзиньш завершил соревнования на дистанции в 1500 метров на 22-м месте.
В воскресенье пройдут четвертьфинал на 500 метров, в котором стартует Крузбергс, а также четвертьфиналы на вторую дистанцию в 100 метров, где на старт выйдет Берзиньш.
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