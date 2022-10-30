Шорт-трекист Крузбергс одержал первую для Латвии победу на этапах Кубка мира

В четвертьфинале Крузбергс стартовал в четвёртом заезде, где занял первое место и обеспечил себе место в финале. Он преодолел 1000 метров за минуту и 24,006 секунды.

После этого он в полуфинале стартовал в первом заезде, где на протяжении всей дистанции был лидером и финишировал первым за минуту и 24,419 секунды.

В финале А Крузбергс, проехавший дистанцию за минуту и 23,959 секунды, снова был быстрее всех и занял первое место.

В свою очередь в первом круге на дистанции на 1500 метров Рейнис Берзиньш показал в своем заезде первый результат, однако во втором круге занял второе место и в полуфинал не прошёл. Берзиньш завершил соревнования на дистанции в 1500 метров на 22-м месте.

В воскресенье пройдут четвертьфинал на 500 метров, в котором стартует Крузбергс, а также четвертьфиналы на вторую дистанцию в 100 метров, где на старт выйдет Берзиньш.