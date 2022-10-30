YouTube-блогер Джейк Пол победил легенду UFC Андерсона Сильву

Бой по правилам бокса продлился все восемь раундов и завершился победой 25-летнего Джейка Пола единогласным решением судей (77-74, 78-73, 78-73).

La légende Anderson Silva 🇧🇷 se fait KNOCK-DOWN par Jake Paul et s’incline par décision unanime 🥊



J’ai mal à mon MMA. #PaulSilva



pic.twitter.com/wQ7yAKbh2B — Le Colisée 🏛 (@LeColisee_off) October 30, 2022

За боем на арене в Аризоне следили 14 тысяч посетителей.

После боя Джейк Пол обратился к людям, которые его критикуют: "Люди найдут, что сказать: "Нужен бой с настоящим боксёром" или что-то в этом роде.

Думаю, что если бы даже ходил по воде, то они сказали, что я не умею плавать. Всегда будут ненавистники. Всегда будут критики. Это повседневность, часть жизни.

Вы всегда подвергаетесь критике, как только добиваетесь успеха. Так что я не беспокоюсь об этом. Это только начало моего пути".

Для YouTube-блогера это был уже шестой бой. Прошлые пять поединков закончились досрочными победами Пола. В его послужном списке значатся экс-чемпион Bellator Бен Аскрен и экс-чемпион UFC Тайрон Вудли, которого Джейк одолел дважды.