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YouTube-блогер Джейк Пол победил легенду UFC Андерсона Сильву

rus.tvnet.lv
YouTube-блогер Джейк Пол победил легенду UFC Андерсона Сильву
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Джейк Пол и Андерсон Силва
Джейк Пол и Андерсон Силва Фото: USA Today Sports/Scanpix

YouTube-блогер Джейк Пол одержал самую крупную в своей карьере победу, одолев легенду UFC Андерсона Сильву, сообщает ВВС.

Бой по правилам бокса продлился все восемь раундов и завершился победой 25-летнего Джейка Пола единогласным решением судей (77-74, 78-73, 78-73).

За боем на арене в Аризоне следили 14 тысяч посетителей.

После боя Джейк Пол обратился к людям, которые его критикуют: "Люди найдут, что сказать: "Нужен бой с настоящим боксёром" или что-то в этом роде.

Думаю, что если бы даже ходил по воде, то они сказали, что я не умею плавать. Всегда будут ненавистники. Всегда будут критики. Это повседневность, часть жизни.

Вы всегда подвергаетесь критике, как только добиваетесь успеха. Так что я не беспокоюсь об этом. Это только начало моего пути".

Для YouTube-блогера это был уже шестой бой. Прошлые пять поединков закончились досрочными победами Пола. В его послужном списке значатся экс-чемпион Bellator Бен Аскрен и экс-чемпион UFC Тайрон Вудли, которого Джейк одолел дважды.

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