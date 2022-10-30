Британская разведка: "ЧВК Вагнера" значительно понизила критерии вербовки

Вместо ранее названных высоких стандартов вербовки теперь в "ЧВК Вагнера" принимают на работу даже заключенных с серьезными проблемами медицинского характера, сообщает британская разведка.

Руководитель "Вагнера" Евгений Пригожин, возможно, рассматривает возможность использования новых бойцов, чтобы создать так называемую оборонительную "линию Вагнера" на востоке Украины, что требует значительных человеческих ресурсов, считает разведка.

Данные российских правозащитных организаций Gulagu.net и "Русь Сидящая", а также Фонда по защите прав заключенных, свидетельствуют, что Россия с середины лета отправила на войну в Украину как минимум 15 00 заключенных. Вербовку проводили представители "ЧВК Вагнера" и Минобороны РФ.